Более 50 кг боеприпасов времен Великой Отечественной войны передал петербуржец полиции

Житель Санкт-Петербурга добровольно отдал правоохранителям свыше 50 килограммов боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые он обнаружил в лесу. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на региональное МВД.

По данным издания, 40-летний мужчина нашел несколько снарядов в лесу около поселка Лесное. Он рассказал об этом сотрудникам полиции, после чего на указанное им место прибыли саперы. Они обнаружили восемь артиллерийских снарядов, 25 минометных мин различного калибра, а также еще одни реактивный снаряд. Боеприпасы вывезли на полигон, где уничтожили их.