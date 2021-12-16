Более 5 тысяч путевок в зимние лагеря в Ленинградской области выделили для детей из Петербурга
Правительство Санкт-Петербурга выделило 5825 путевок в зимние детские лагеря Ленинградской области. Об этом сообщил Piter.TV.
Из них 1824 путевки предназначены для детей из льготных категорий. Дети с ограниченными возможностями получат 501 путевку в оздоровительные и санаторно-курортные лагеря.
Сообщается, что все детские лагеря в Ленинградской области будут работать на зимних каникулах с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.