Общество 22 февраля 2024, 12:35 Более 5 тысяч гектаров очистят от борщевика в Ленобласти

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Около 5,5 тысячи гектаров территорий очистят от борщевика в Ленинградской области, что на 200 гектаров больше прошлогодних показателей. Об этом сообщил сайт Выборг ТВ со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Бороться с сорняками планируют в 835 населенных пунктах. На эти цели власти региона направят более 44 миллионов рублей, сообщил RT.

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Отмечается, что ранее в Госдуме за неочистку земель от борщевика предложили ввести штрафы до 700 тысяч рублей.