Более 5 млн россиян оказались невыездными из-за долгов этим летом

К лету в России более пяти миллионов человек оказались невыездными из-за долгов. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«На 1 мая количество действующих постановлений о временном ограничении права на выезд должников из РФ, вынесенных должностными лицами территориальных органов ФССП РФ, составило 5,1 миллиона», — передал ТАСС слова представителя.

В пресс-службе уточнили, что почти пятая часть из них приходится на три региона — Краснодарский край, Башкирию и Москву. Выяснилось, что больше всего должников на Кубани — 381,4 тысячи человек. Следом идет Башкирия, где невыездных должников насчитывается 360,5 тысячи. В столице насчитали 227,6 тысячи невыездных.

Порядка 26 тысяч москвичей — злостные неплательщики алиментов. При этом почти каждому второму из них запрещено выезжать из страны. Кроме того, в рамках более шести тысяч производств должники ограничены в специальных правах на управление транспортными средствами. В общей сложности более 200 тысяч москвичей встретят лето в списках невыездных.