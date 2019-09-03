Более 475 млн рублей выделят пострадавшим сельхозпроизводителям в Иркутской области
Пострадавшие от паводка в Иркутской области сельхозпроизводители получат в качестве компенсации 475,67 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение сделал глава кабмина Дмитрий Медведев. Средства выделят из резервного фонда. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
По данным издания, в общей сложности помощь от государства получат 55 сельхозпроизводителей. Выделенные деньги должны возместить затраты по одному кредиту, а также компенсировать ущерб, который получили около трех тысяч личных подсобных хозяйств. Кроме того, речь идет и об уплате лизинговых платежей по 30 договорам финансовой аренды.