Более 460 литров антиковидной плазмы сдали петербуржцы

Заместитель главврача по медицинской части Городской станции переливания крови Наталья Орлова рассказала, что плазму начали заготавливать еще в начале мая по поручению профильного Комитета Санкт-Петербурга.

«Тогда мы ежемесячно заготавливали от 20 до 50 литров в месяц. Летом немного уменьшили объемы, но в сентябре по поручению Комздрава с учетом поступивших заявок объемы заготавливаемой плазмы составляют 80-100 литров в месяц, то есть увеличены почти в 2 раза», — уточнила собеседница издания.