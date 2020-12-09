Более 460 литров антиковидной плазмы сдали петербуржцы
В Санкт-Петербурге на Городской станции переливания крови заготовлено 462 литра плазмы крови от доноров, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Заместитель главврача по медицинской части Городской станции переливания крови Наталья Орлова рассказала, что плазму начали заготавливать еще в начале мая по поручению профильного Комитета Санкт-Петербурга.
«Тогда мы ежемесячно заготавливали от 20 до 50 литров в месяц. Летом немного уменьшили объемы, но в сентябре по поручению Комздрава с учетом поступивших заявок объемы заготавливаемой плазмы составляют 80-100 литров в месяц, то есть увеличены почти в 2 раза», — уточнила собеседница издания.