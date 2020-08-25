Более 4,6 тысячи случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки

В России за сутки подтвердили 4696 случаев коронавируса. Инфекцию подхватили жители 84 регионов. С начала эпидемии COVID-19 нашли у 966 189 россиян.

За последние 24 часа врачи выписали 6652 пациентов, которые полностью победили болезнь. Всего поправились 779 747 россиян. Справиться с COVID-19 не вышло у 16 568 жителей страны. Умерших стало на 120 больше.

На сегодняшний день, уточнили в Роспотребнадзоре, в России провели более 34,8 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за день специалисты сделали 187 тысяч тестов, оставив под наблюдением 214 519 человек с подозрением на коронавирус.

В Московской области на 25 августа проведено 1 767 438 исследований на наличие инфекции. Пробы, в том числе, брали у россиян, вернувшихся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Тесты на COVID-19 проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые лица могут при желании пройти обследование в частной клинике.

В США заявили, что справятся с новой коронавирусной инфекцией без вакцины. Дональд Трамп заявил, что эпидемия в стране сойдет на нет сама по себе.