Более 46 млрд рублей взыскали с невыездных должников в 2020 году

По итогам 2020 года с невыездных должников приставы взыскали свыше 46 миллиардов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Отмечается, что временное ограничение на выезд из страны распространяется в основном на должников по алиментам, кредитным платежам и платежам за жилищно-коммунальные услуги. Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что за прошлый год приставы вынесли свыше девяти миллионов постановлений о временном ограничении на выезд.