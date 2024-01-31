Общество 31 января 2024, 18:40 Более 45 тысяч человек посетили карьерные мероприятия в Петербурге в 2023 году

Читать 360tv в

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга провел в 2023 году более 600 карьерных мероприятий, в том числе ярмарки, открытые отборы и дни карьеры в вузах. Их посетили свыше 45 тысяч человек, сообщил председатель комитета Дмитрий Чернейко «Петербургскому дневнику».

По его словам, на подобных мероприятиях работодатели могут пообщаться с мотивированными соискателями. Сейчас предприятиям города особенно не хватает работников в сферах промышленности и транспорта.

Реклама

«По многим очень перспективным направлениям промышленности до сих пор предлагаются зарплаты 40–50 тысяч рублей в месяц. В современных реалиях такая зарплата просто неконкурентоспособна», — отметил Чернейко.