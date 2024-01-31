31 января 2024, 18:40
Более 45 тысяч человек посетили карьерные мероприятия в Петербурге в 2023 году
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга провел в 2023 году более 600 карьерных мероприятий, в том числе ярмарки, открытые отборы и дни карьеры в вузах. Их посетили свыше 45 тысяч человек, сообщил председатель комитета Дмитрий Чернейко «Петербургскому дневнику».
По его словам, на подобных мероприятиях работодатели могут пообщаться с мотивированными соискателями. Сейчас предприятиям города особенно не хватает работников в сферах промышленности и транспорта.
Реклама
«По многим очень перспективным направлениям промышленности до сих пор предлагаются зарплаты 40–50 тысяч рублей в месяц. В современных реалиях такая зарплата просто неконкурентоспособна», — отметил Чернейко.
Санкт-Петербург
Работа
Зарплаты
Реклама
Реклама