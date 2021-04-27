Более 4,3 млн детей смогут отдохнуть в российских лагерях в 2021 году

В России в нынешнем году у почти 4,5 миллиона детей появится возможность отдохнуть в лагерях не только по месту жительства, но и в других регионах. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

«В отличие от прошлого года разрешены организация межрегионального отдыха детей с учетом эпидемиологической ситуации в регионе, увеличение наполняемости организаций отдыха детей и их оздоровления до 75%, работа лагерей без проживания персонала при условии еженедельного обследования персонала на новую коронавирусную инфекцию и функционирование палаточных лагерей», — рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Она заметила, что Роспотребнадзор уже направил в регионы методические рекомендации по организации отдыха детей в условиях пандемии. Кроме того, планируются внеплановые проверки поставщиков продуктов в лагеря.