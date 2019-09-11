Более 400 тысяч подмосковных ребят отдохнули в детских лагерях летом

За летний период в детских лагерях отдохнули 403 тысячи ребят из Подмосковья. Из них 54 тысячи — это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и еще 3,7 тысячи — дети-инвалиды. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования региона Ольга Забралова.

Всего 96 загородных лагерей и 1132 лагеря с дневным пребыванием работали в Подмосковье летом. Забралова отметила, что ребята отдыхали в Подмосковье и на Черном море. «В этом году, помимо Краснодарского края, 4,5 тысячи детей из Подмосковья получили возможность отдохнуть в лагерях Крыма», — добавила министр. Сейчас продолжается пятая смена в лагерях на Черноморском побережье. Она проходит во время учебы, поэтому для ребят организовали образовательную программу на время отдыха.