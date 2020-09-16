Более 400 тысяч оленей привили от сибирской язвы на Ямале. В настоящий момент ветеринары работают в трех районах округа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В целом процедуру вакцинации прошли 415 тысяч животных. Это составляет примерно 76% от общего числа. В настоящий момент привиты все олени Красноселькупского и Пуровского районов. Планируется привить более полумиллиона животных.

В прошлые годы ветеринары охватывали вакцинацией около 85% всего поголовья в регионе. Такой процент считается нормальным и необходимым для предотвращения рецидива вспышки заболевания. Врачи будут работать до конца текущего месяца, пишет «ФедералПресс».

Вместе с вакцинацией проводится биркование оленей. В этом сезоне метки получили более 84 тысяч животных. Уточняется, что на Ямале к убою допускаются только привитые олени с бирками.