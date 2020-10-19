Более 400 школьников заразились коронавирусом на ЕГЭ-2020
«У нас было в период экзаменов <…>. Свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу», — передает РИА «Новости» его слова.
По словам Музаева, показатели действительно могли быть хуже, учитывая большое количество выпускников. Поэтому благодаря санитарным нормам удалось избежать вспышки. При этом он добавил, что в 2021 году также будут действовать все необходимые меры безопасности и послаблений в этом плане не будет.
Ранее в Минпросвещения заявили, что пока не планируют переносить дату сдачи в следующем году ЕГЭ и работать по сценарию 2020 года. Тогда экзамен сдавали только те, кто хотел поступить в институт. Также в ведомстве рассказали, что сейчас из-за пандемии закрыто более 100 школ, но ситуация считается контролируемой.
В начале октября стало известно, что в Подмосковье введут онлайн-регистрацию на ЕГЭ и ОГЭ в следующем году.