Более 400 школьников заразились коронавирусом на ЕГЭ-2020

В 2020 году во время сдачи ЕГЭ более 400 школьников заразились коронавирусом. Но эксперты ожидали худших показателей. Об этом на ежегодной всероссийской встрече с родителями учащихся школ и вузов рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«У нас было в период экзаменов <…>. Свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу», — передает РИА «Новости» его слова.

По словам Музаева, показатели действительно могли быть хуже, учитывая большое количество выпускников. Поэтому благодаря санитарным нормам удалось избежать вспышки. При этом он добавил, что в 2021 году также будут действовать все необходимые меры безопасности и послаблений в этом плане не будет.

Ранее в Минпросвещения заявили, что пока не планируют переносить дату сдачи в следующем году ЕГЭ и работать по сценарию 2020 года. Тогда экзамен сдавали только те, кто хотел поступить в институт. Также в ведомстве рассказали, что сейчас из-за пандемии закрыто более 100 школ, но ситуация считается контролируемой.

В начале октября стало известно, что в Подмосковье введут онлайн-регистрацию на ЕГЭ и ОГЭ в следующем году.