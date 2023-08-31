Общество 31 августа 2023, 10:50 Более 400 проб рыбы, выловленной после сброса воды с «Фукусимы», проверили в России Россельхознадзор сообщил о проверке 443 проб рыбы после новостей о «Фукусиме» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Проверка 443 проб различной рыбы, добытой вблизи места сброса слаборадиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима-1», показала, что она не радиоактивна. О результатах исследования сообщили в пресс-службе Приморского Россельхознадзора.

Проверку проводила Приморская межобластная ветеринарная лаборатория. По итогам исследований различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах нескольких регионов России, эксперты сообщили, что «положительных выявлений не обнаружено».

Реклама

Рыбную продукцию исследовали на основные радиологические показатели. Среди них — удельная активность йода-131, удельная активность стронция-90, удельная активность цезия-134 и удельная активность цезия-137.

Мониторинг радиологической безопасности рыбной продукции проводится Приморской МВЛ ежемесячно на постоянной основе, указали в Россельхознадзоре. Однако из-за новостей о возможном сбросе слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» мониторинговую работу усилили.

Специалисты исследуют треску, камбалу, минтай, палтус, а также лососевые породы рыб, фарш, консервы, краба, моллюска и другие виды рыбной продукции.

«Усилен радиологический контроль водных биологических ресурсов, выловленных в территориальных водах Российской Федерации, в зонах непосредственной близости с местом сброса», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что премьер Фумио Кисида и несколько министров съели морепродукты, выловленные в море недалеко от атомной электростанции «Фукусима». Так они решили убедить жителей страны, да и все мировое сообщество, что морепродукты, выловленные близ АЭС, безопасны.