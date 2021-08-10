Более 400 любителей водного отдыха оштрафовали в Петербурге за лето

С начала сезона любителям водного отдыха выписали 454 штрафа в Санкт-Петербурге. Об этом написала газета «Петербургский дневник» со ссылкой на МВД.

Из штрафованных — 140 гидроциклистов (50 из них взяли плавательные средства в прокат), а остальные — владельцы катеров и лодок.

Самая частая причина для штрафа — управление плавательным средством без прав. Также штрафуют петербуржцев за нарушение правил и управление плавательным средством, не прошедшим техосмотр или не имеющим номеров.