Более 400 человек эвакуировали за сутки из Мариуполя
Штаб теробороны ДНР сообщил, что за сутки из Мариуполя эвакуировали более 400 человек
За прошедшие 24 часа из Мариуполя удалось вывезти 421 человека, в том числе 59 детей. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«За прошедшие сутки, с 08:00 17 апреля до 08:00 18 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 421 человек, включая 59 детей», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Сейчас люди расположились в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, его развернули силами МЧС ДНР. С 5 марта по 08:00 18 апреля в ПОПН «Безыменное» эвакуировали 19 376 человек. В ведомстве составили списки людей, которых удалось вывезти.
Ранее житель Мариуполя рассказал, как боевики «Азова»* бездействовали при пожаре.
* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.