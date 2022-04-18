Более 400 человек эвакуировали за сутки из Мариуполя

За прошедшие 24 часа из Мариуполя удалось вывезти 421 человека, в том числе 59 детей. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«За прошедшие сутки, с 08:00 17 апреля до 08:00 18 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 421 человек, включая 59 детей», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сейчас люди расположились в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, его развернули силами МЧС ДНР. С 5 марта по 08:00 18 апреля в ПОПН «Безыменное» эвакуировали 19 376 человек. В ведомстве составили списки людей, которых удалось вывезти.

Ранее житель Мариуполя рассказал, как боевики «Азова»* бездействовали при пожаре.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.