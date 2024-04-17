Общество 17 апреля 2024, 20:14 Более 400 адресов украсят ко Дню Победы в Петербурге

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Ко Дню Победы в Петербурге украсят более 400 адресов, в прошлом году торжественное оформление было лишь у 350. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на городской комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Власти украсят памятные места во всех 18 районах Петербурга. Кроме того, в Центральном, Московском и Василеостровском — разместят аллеи городов-героев и аллею городов воинской славы. Также тематическими композициями украсят места памяти у стел «Город воинской славы» в Кронштадте, Ломоносове и Колпине.

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