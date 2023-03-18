Общество 18 марта 2023, 16:11 Более 40 задержанных в барах Underdog и La Virgen отпустили из полиции ТАСС: всех задержанных в барах Underdog и La Virgen отпустили из полиции YouTube

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Более 40 человек, задержанных в ходе рейдов в московских барах Underdog и La Virgen из-за подозрений в причастности к финансированию ВСУ, отпустили из отдела полиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Константина Ерохина, представляющего интересы задержанных.

«В ходе рейда, который прошел в пятницу вечером, было задержано более 40 человек в барах Underdog и La Virgen, включая сотрудницу службы клининга и подростка», — отметил правозащитник.

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По его словам, их отпустили еще в пятницу, 17 марта, после проверочных мероприятий. Администрация баров прокомментировала случившееся и извинилась перед всеми участниками событий. По их мнению, причиной задержания стали «события лета 2022 года». Какие — не уточняется. Сейчас задача заведений — обезопасить сотрудников и клиентов, которым в Сети поступают многочисленные угрозы, отметили в администрации.

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Вечером 17 марта силовики нагрянули в эти московские заведения из-за подозрений в их причастности к финансированию Вооруженных сил Украины.