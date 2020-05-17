Более 40 врачей умерли от COVID-19 в Дагестане

«По коллегам — [умерших] более 40. Это действительно трагедия. Выражаю искренние соболезнования их родным и семьям, а также родственникам всех погибших жителей республики», — заявил Гаджиибрагимов.

Курбанов задал руководителю республиканского Минздрава вопрос, почему цифры по погибшим врачам не публикуют на официальном сайте ведомства. Собеседник пояснил, что не отделяет медиков от других жителей Дагестана, которые стали жертвами коронавируса.

Гаджиибрагимов отметил, что семьи умерших во время исполнения своих профессиональных обязанностей врачей получат материальную компенсацию в размере 2,7 миллиона рублей. Пострадавшим медикам выплатят от 688 тысяч рублей до двух миллионов рублей.

По официальным данным, медики выявили 3280 случаев COVID-19 в Дагестане. 27 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли.