Общество 16 февраля 2023, 21:27 Более 40 военных из ЛНР освободили из плена в ходе обмена с Украиной Омбудсмен ЛНР Сердюкова: 44 военных республики освобождены из плена при обмене с Украиной РИА «Новости»

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Более 40 военных из Луганской Народной Республики освобождены из плена в ходе обмена с Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова в комментарии ТАСС.

«Сегодня, 16 февраля 2023 года, состоялся очередной обмен, в результате которого из украинского плена освобожден 101 военнослужащий МО РФ, 44 из которых — наши земляки», — сказала Сердюкова.

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По словам омбудсмена ЛНР, военных республики вернут домой после проведения первичных осмотров медиками и оказания экстренной помощи. Как отметила Сердюкова, это произойдет «в ближайшие дни».

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О возвращении свыше 100 российских военных из украинского плена сообщили в Минобороны России вечером 16 февраля. Как подчеркнули в ведомстве, в плену бойцам грозила смертельная опасность. Освобожденных пленных доставят в Москву. Там военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Всем освобожденным бойцам, как добавили в министерстве, оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.