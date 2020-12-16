Более 40 тысяч компаний Петербурга закрылись пандемию COVID-19

Отмечается, что большая часть снятых с налогового учета ИП в последнее время не работали. Полноценную финансово-хозяйственную деятельность вели лишь по 11,5 тысячи юридических лиц и предпринимателей. В результате бюджет Петербурга потерял 23 тысячи налогоплательщиков.

«В указанный период прекратили деятельность 41 тысяча юридических лиц, из них: пять тысяч по решению их учредителей, 36 тысяч — по решению регистрирующего органа об исключении из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц или юридических лиц», — уточнила заместитель руководителя городской налоговой службы Елена Кононова.

При этом были те, кто во время распространения коронавируса решил открыть новое дело. Так, с 1 апреля по 1 декабря текущего года было оформлено 10,8 тысяч вновь созданных юридических лиц. Кроме этого, зарегистрировано 18,2 тысячи индивидуальных предпринимателей.