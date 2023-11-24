Общество 24 ноября 2023, 13:35 Более 40 тысяч детей родились в Петербурге с начала 2023 года

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За 10 месяцев текущего года в Санкт-Петербурге родились 40705 детей. Это на 7-8% меньше прошлогодних показателей, сообщил акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Петербурга Виталий Беженарь на пресс-конференции ТАСС.

По словам специалиста, в городе снижается количество женщин репродуктивного возраста. Если такая тенденция сохранится, то через пять-семь лет их будет «катастрофически мало».

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Как сообщил сайт Neva.Today, при этом Петербург стал лидером по числу многодетных семей — в 2023 году в городе родились 509 двойняшек и шесть тройняшек.