Общество 12 апреля 2023, 17:03 Более 40 тысяч человек решили принять участие в «Лидерах России» Более 40 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» РИА «Новости»

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Заявки на участие в пятом сезоне «Лидеров России» подали свыше 40 тысяч человек. Об этом сообщили «Известия».

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», исполняющего обязанности ректора Президентской академии Алексея Комиссарова, заявки поступили не только из всех регионов России, но еще и из 61 страны. Активное участие проявили жители новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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«На текущий момент более 65% конкурсантов — опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20% — участники в возрасте от 31 до 35 лет», — уточнил он.

На конкурс регистрируются специалисты разных профессиональных областей. Комиссаров подчеркнул, что Центральная Россия стала самой активной. Оттуда поступило 37% от общего числа заявок. Далее — Приволжский и Северо-Западный федеральные округа. Московская область вошла в топ-5 регионов по число поданных заявок.

Конкурс управленцев «Лидеры России» стартовал в 2017 году по поручению президента страны Владимира Путина. Отправить заявку и принять участие в пятом сезоне можно до 14 мая на сайте.