Более 40 тысяч человек пришли на праздничный концерт ко Дню России в Москве

Посвященный Дню России праздничный концерт в Москве посетили 42 тысячи человек. Такую цифру назвала пресс-служба столичного главка МВД.

«По состоянию на 18:00 на праздничном концерте присутствуют 42 тысячи зрителей», — сообщили на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что сейчас правоохранители продолжают обеспечивать безопасность жителей и гостей города в местах проведения праздничных мероприятий. Поддержанием порядка занимаются бойцы Росгвардии, а также представители народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований.

«Принимаемыми мерами серьезных правонарушений не допущено. Охрана общественной безопасности и обеспечение общественного порядка будут продолжены до окончания всех запланированных мероприятий», — подчеркнула пресс-служба.

Ранее жителей страны поздравил с Днем России президент Владимир Путин. Он призвал россиян оставаться сплоченными и гордиться подвигами своих предков. Также глава государства провел церемонию вручения государственных премий и наград.