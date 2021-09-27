Более 40% россиян заявили о готовности переехать в новые сибирские города

Россияне с энтузиазмом отнеслись к вопросу о переезде в новые города, которые планируют построить в Сибири. О готовности перебраться в них заявили более 40% участников исследования. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса банка «Открытие».

Готовность переехать в новые города в Сибири без каких-либо условий выразили 7% участников опроса. Еще 41% готов переехать туда при гарантии высоких зарплат, выплаты подъемных и комфортной жизни в целом.

Аналитики выяснили, что 44% респондентов не готовы жить в Сибири из-за холодной погоды, 31% — из-за географического положения региона, а 28% в принципе не хотят покидать насиженные места. Каждый пятый участник исследования выразил уверенность в том, что при переезде в новые сибирские города можно будет заработать больше денег.

Положительно к идее постройки новых городов в Сибири отнеслись 40% россиян. Они заявили, что это решение поможет решить демографическую проблему в России. Каждый четвертый назвал идею напрасной тратой денег.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько новых городов с населением до миллиона человек. Резидент экспертного клуба Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Долгов отметил, что если эту задумку реализуют, то приток молодежи в Москву и Санкт-Петербург сократится.