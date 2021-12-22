Более 40% россиян считают 2021 год хуже 2020-го

41% жителей России назвали уходящий 2021-й год хуже, чем 2020-й. Такие данные опубликовал фонд «Общественное мнение».

Согласно данным исследования, 40% респондентов рассказали, что считают 2021 год таким же, как прошлый. 14% заявили, что он был лучшего 2020-го года.

Отмечается, что опрос проводился в 53 регионах страны, в нем приняли участие около 1500 граждан. Социологи лично посещали квартиры жителей.

35% опрошенных признались, что лично для них 2021 год был хуже прошлого года, а 45% жителей не увидели между двумя годами принципиальной разницы. Лишь 17% респондентов сочли, что 2021 год был хорошим для них.

40% жителей заявили, что возложенные на 2021 год надежды не сбылись, а 17% признали, что все их ожидания оправдались. 39% жителей уверяют, что изначально не ожидали от 2021 года ничего хорошего.

Ранее врач-нарколог дал совет жителям России, как правильно употреблять алкогольные напитки на Новый год. По его словам, не стоит заострять внимание на получении удовольствия от распивания спиртного, так как это чревато последствиями.