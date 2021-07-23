Более 40% россиян признались, что чувствуют себя одинокими

Заведующая Центром лонгитюдных обследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Полина Козырева и ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Александр Смирнов провели исследование на тему одиночества. Поучаствовать в нем согласились более 10 тысяч россиян в возрасте от 14 лет и старше. Об этом написал сайт kp.ru.

Результаты оказались совсем не утешительными. Опрос показал, что почти каждый второй в той или иной степени страдает от социальной изоляции и чувствует себя одиноким. Так ответили 43% респондентов.

Специалисты полагают, что к усилению разобщенности людей подтолкнуло колоссальное социальное неравенство и борьба за обладание благами. По их словам, существует прямая связь между материальным благополучием и остротой ощущения одиночества. Сильнее всего это начинает проявляться с возрастом.

Россияне старше 70 лет испытывают чувство одиночества на хроническом уровне. На это оказывает большое влияние отсутствие хороших средств к существованию. Такие люди не могут позвать на шашлыки знакомых, а также не могут пригласить друзей из-за отсутствия средств на угощения. Таким образом, плавно сокращается круг общения.

По мнению исследователей, также уязвимый возраст для одиночества — 40 лет. Многие люди в эти годы начинают переосмысливать свою жизнь. Часто наступает кризис среднего возраста, который может сопровождаться депрессивным настроением.

В 60-летнем возрасте людям приходится перестраиваться под жизнь пенсионеров. У них происходит смена социальной роли, следовательно, снижается привычный круг общения. В 70 лет одиночество ощущается наиболее остро. Дети отдаляются все больше, а ближнее окружение сужается до минимума.

Самый эффективный способ не впадать в одиночество — как можно дольше сохранять работу и чаще общаться с окружающими людьми. По словам американского психолога Джона Качиоппо, одиночество по своему воздействию на здоровье сравнимо с курением или ожирением. Оно повышает кровяное давление, ослабляет иммунную систему и приводит к бессоннице.