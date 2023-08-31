Общество 31 августа 2023, 10:24 Более 40 рейсов перенаправили на запасные аэропорты в Москве Росавиация: 45 самолетов перенаправили на запасные аэропорты в Москве РИА «Новости»

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Более 40 самолетов перенаправили на запасные аэродромы в связи с ограничением использования воздушного пространства Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Всего 45 воздушных судов направили на запасные аэропорты, включая Шереметьево, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Ярославль и Нижний Новгород.

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«В ближайшее время пассажиры данных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения», — уточнили в Росавиации.

Ранее стало известно о том, что количество задержанных в Москве рейсов приблизилось к 60.

В ночь на 31 августа системы ПВО уничтожили БПЛА, который летел на Москву, в Воскресенском городском округе Подмосковья.