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    05 августа 2021, 18:24

    Более 40 предпринимателей получили финансовую поддержку на Ямале

    Дарья Морозова

    Компенсацию затрат на покупку оборудования получили 42 ямальских бизнесмена. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на управляющего центром «Мой бизнес» Евгения Жирнеля.

    Общая сумма выплат составила 27,5 миллиона рублей. Каждый участник программы имел право получить до 20% от стоимости оборудования и не более миллиона рублей.

    «В регионе малый и средний бизнес в большей степени представлен сферой услуг, поэтому чаще заявки подавали на покупку медицинского оборудования, оборудования для косметологических кабинетов», — пояснил Жирнель.