Более 40 предпринимателей получили финансовую поддержку на Ямале

Компенсацию затрат на покупку оборудования получили 42 ямальских бизнесмена. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на управляющего центром «Мой бизнес» Евгения Жирнеля.

Общая сумма выплат составила 27,5 миллиона рублей. Каждый участник программы имел право получить до 20% от стоимости оборудования и не более миллиона рублей.

«В регионе малый и средний бизнес в большей степени представлен сферой услуг, поэтому чаще заявки подавали на покупку медицинского оборудования, оборудования для косметологических кабинетов», — пояснил Жирнель.