12 июля 2023, 11:56
Более 40 нелегальных мигрантов депортируют из России после проверки в Москве
МВД: после проверки московской полиции 44 нелегальных мигранта депортируют из России
Сотрудники МВД во время проверки установили, что 57 иностранных граждан незаконно занимались трудовой деятельностью в складских помещениях сети магазинов и крупного интернет-магазина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В отношении мигрантов составили протоколы об административном правонарушении в соответствии со статьей 18.10 Административного кодекса Российской Федерации. Суд признал их виновными и назначил административные штрафы.
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Кроме того, в отношении 44 человек были приняты решения о выдворении с территории страны с последующим запретом на въезд на срок до пяти лет.
Ранее сообщалось о том, что более десятка мигрантов выдворят из России после рейда в Зеленограде.
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