Важное 21 августа 2023, 12:26 Более 40 иностранных лидеров примут участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге МИД ЮАР: участниками саммита БРИКС станут более 40 глав государств РИА «Новости»

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Свыше 40 глав государств примут участие в саммите БРИКС. Мероприятие пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге, сообщил ТАСС официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете.

Саммит межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) состоится под представительством Южно-Африканской Республики. Мероприятие станет крупнейшей в истории встречей иностранных лидеров.

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«Более 40 глав государств примут участие», — рассказал Кгвете.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что БРИКС начал процесс расширения, чтобы стать одной из основ установления более справедливого мира. Глава МИД РФ также отметил, что укрепление взаимодействия со странами Африки стало одним из приоритетов председательства ЮАР в БРИКС. Российская сторона всецело разделяет такой подход, подчеркнул Лавров.