Общество 22 ноября 2023, 17:01 Более 40 документальных фильмов покажут на кинофестивале «КинЗА» в Тюмени

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Открытие кинофестиваля «КинЗА» пройдет в Тюмени 7 декабря. Режиссеры со всей страны представят более 40 документальных фильмов, сообщило Ura.ru.

Откроет мероприятие работа тюменского режиссера Дмитрия Колобова «Каравелла Крапивина», ранее ее уже оценили на международном уровне. Подобных документальных фильмов о писателе нет.

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Отмечается, что также в течение двух дней кинофестиваля тюменцы смогут принять участие в мастер-классах и круглых столах.