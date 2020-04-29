Более 40 человек в Подмосковье выздоровели после заражения 2019-nCoV

Выздоровевших после заражения коронавирусом в Московской области стало больше. Из больниц региона выписали 45 человек, которых вылечили от последствий инфекции. Об этом сообщил Мособлштаб по борьбе с пандемией.

«Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию. Всего на данный момент в Московской области от коронавируса вылечились и выписались 389 человек», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки медики региона выявили 686 новых зараженных. Всего в Подмосковье зафиксировали 10 917 инфицированных. От болезни СОVID-19, которую вызывает коронавирус, скончались 90 человек.

Чтобы предотвратить распространение нового вируса, подмосковные медики постоянно тестируют людей на 2019-nCoV. В регионе уже провели более 226 тысяч тестов. Людей проверяют при любом подозрении на заражение. Обязательно тестируют тех, кто вернулся в Подмосковье из неблагополучных стран.

Все исследования проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые люди по собственному желанию могут сдать анализы в негосударственные лабораториях.

По последним данным, число заразившихся в России приближается к 100 тысячам. Всего в РФ выявили 99 399 инфицированных. Умерли 972 человека.