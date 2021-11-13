Более 4 тысяч световых конструкций установят на улицах Москвы к Новому году

Московские коммунальщики украсят улицы города к Новому году световыми конструкциями. Всего их будет более четырех тысяч. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Всего будет установлено более четырех тысяч световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели, украшенные разноцветными шарами и гирляндами», — приводит сайт mos.ru слова Бирюкова.

Заммэра добавил, что в преддверии праздника изменят режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий. Световые арки появятся на Манежной, Пушкинской и Тверской площадях, в Камергерском переулке и Новопушкинском сквере. На пешеходных зонах Бульварного кольца установят световые тоннели и светящиеся цифры, обозначающие наступление 2022 года.

Бирюков уверил, что современные светильники, которые будут использовать для праздничного оформления московских улиц и площадей, потребляют мало энергии и рассчитаны на работу при любой погоде.