Более 4 тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Москве за сутки

Столичные медики вылечили от COVID-19 еще более четырех тысяч пациентов. Общее число выздоровевших теперь составляет 17822 человека.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4032 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17 822», — приводит оперштаб Москвы слова заммэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Днем ранее сообщалось о 1011 пациентах, которых поставили на ноги и выписали. Общее число выздоровевших было - 13 790. По информации на 10 мая, в столице насчитывается 109 740 случаев заражения коронавирусом. Скончались после инфицирования 1068 человек.

Во многих регионах России до 31 мая продлен режим самоизоляции. В столице власти разрешили с 12 мая начать работать промышленным предприятиям. При этом для всех граждан вводится масочный режим в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Эти средства защиты обязательно надевать во всех общественных местах и транспорте. Ответы на главные вопросы о масочном режиме можно узнать в материале «360».