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    16 сентября 2020, 11:36

    Более 4 тысяч мигрантов скопились на границе в Самарской области

    Андрей Иванов

    В Самарской области трудовые мигранты из Узбекистана, которые не могут попасть домой, разбили палаточный лагерь. В нем сейчас находятся более четырех тысяч человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.

    «По данным на 16 сентября, в пункте временного пребывания находятся 4282 гражданина Республики Узбекистан. Социальные вопросы обеспечиваются на базе инфраструктуры Кинельского района», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы правительства Самарской области.

    В лагере работают медики, организованы подвоз воды, торговля продуктами и предметами первой необходимости. Власти региона обеспечивают безопасность иностранцев и местных жителей.

    Первые трудовые мигранты начали скапливаться в Самарской области в мае — после информации о том, что ограничения на выезд в связи с пандемией коронавируса якобы сняли.

    Сейчас граждане Узбекистана, которые работали в России, могут попасть на родину на вывозных поездах из Новосибирской области или на самолетах из Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

    Люди съезжаются на юг Самарской области со всей России. В начале августа мигранты попытались силой прорваться через границу в Большечерниговском районе, в результате чего произошла стычка с правоохранительными органами. Силовикам удалось быстро остановить толпу и не допустить массовых беспорядков.

    Новости SMI.FM