Более 4 тысяч мигрантов скопились на границе в Самарской области

«По данным на 16 сентября, в пункте временного пребывания находятся 4282 гражданина Республики Узбекистан. Социальные вопросы обеспечиваются на базе инфраструктуры Кинельского района», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы правительства Самарской области.

В лагере работают медики, организованы подвоз воды, торговля продуктами и предметами первой необходимости. Власти региона обеспечивают безопасность иностранцев и местных жителей.

Первые трудовые мигранты начали скапливаться в Самарской области в мае — после информации о том, что ограничения на выезд в связи с пандемией коронавируса якобы сняли.

Сейчас граждане Узбекистана, которые работали в России, могут попасть на родину на вывозных поездах из Новосибирской области или на самолетах из Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

Люди съезжаются на юг Самарской области со всей России. В начале августа мигранты попытались силой прорваться через границу в Большечерниговском районе, в результате чего произошла стычка с правоохранительными органами. Силовикам удалось быстро остановить толпу и не допустить массовых беспорядков.