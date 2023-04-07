Общество 07 апреля 2023, 16:22 Более 4 тысяч экспертов оценили модернизацию Московского НПЗ по программе экологической открытости Автор фото Сергей Шинков

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Московский НПЗ модернизировал производство и позволил жителям Москвы и Подмосковья, представителям госорганов, студентам и школьникам оценить перемены. С 2011 года промплощадку по программе экологической открытости посетили более четырех тысяч человек.

Компания «Газпром нефть» запустила в 2011 году модернизацию Московского НПЗ. Ее проводят под постоянным контролем общественности. Мэр Москвы Сергей Собянин лично оценивает ход экологической модернизации, а жители Москвы и Подмосковья, члены Общественной палаты России, представители органов власти, экологических организаций, студенты профильных вузов, ученики школ Юго-Восточного административного округа знакомятся с проектами. Промплощадку посетили более четырех тысяч экспертов. Они изучили принцип работы производственных установок и автоматизированной системы мониторинга воздуха, технологии очистки воды.

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За эти годы Московский НПЗ в четыре раза сократил воздействие на окружающую среду. На заводе установили современные биологические очистные сооружения «Биосфера», которые переработали до 99,9% сточных вод и перевели предприятие на практически замкнутый цикл водопотребления.

Автор фото Сергей Шинков

Высокотехнологичный комплекс переработки нефти «Евро+» заменил пять устаревших установок прошлого поколения. Первым в отрасли завод создал автоматизированную систему мониторинга воздуха и стал пилотной площадкой по внедрению аналогов на остальных предприятиях.

Надежность поставок, эффективность и экологичность хранения топлива удалось повысить за счет системного обновления инфраструктуры, строительства современных терминалов отгрузки продукции в автомобильный и железнодорожный транспорт.

Начался заключительный третий этап модернизации, цель которого – довести глубину переработки нефти почти до 100%, полностью обновить производственные мощности и перейти на безотходное производство.