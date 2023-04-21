Общество 21 апреля 2023, 11:31 Более 380 тысяч человек посетили праздник Ураза-байрам в Петербурге

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Рекордное количество мусульман посетило праздник Ураза-байрам в Санкт-Петербурге, в мечети города пришли более 380 тысяч человек. Об этом сообщил священнослужитель Соборной мечети Адам Рашидов в беседе с «Невскими новостями».

По словам священнослужителя, из-за огромного количества людей Соборная мечеть не смогла вместить всех пришедших на священный праздник. Он подчеркнул, что мусульманам не хватало мест из-за отсутствия мечетей в Ленинградской области.

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Отмечается, что в прошлом году Ураза-байрам в Петербурге посетили около 250 тысяч человек.