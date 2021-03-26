В ближайшие годы в России построят 371 мусороперерабатывающий завод. До 2030 года в стране 100% отходов будут направляться на переработку. Об этом сообщил генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

В пятницу прошло совещание с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. В ходе него выяснилось, что «Российский экологический оператор» готов входить в капитал малых и средних предприятий, которые будут заниматься первичной сортировкой твердых коммунальных отходов (ТКО).

«В ближайшие годы в России планируется построить 371 мусороперерабатывающий завод. Предварительная сортировка мусора — очень хорошее направление для новых видов деятельности малого и среднего бизнеса. Выбор фракций, подготовка для дальнейшей промышленной переработки, консолидация в крупные партии», — рассказал Буцаев.

Проработать данную меру поручила вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко для достижения национальных целей. До 2030 года в России 100% отходов должны направляться на сортировку.

«Сейчас маржинальность у такой деятельности не превышает 4-5%, но есть хороший потенциал для ее роста. Когда правительство окончательно утвердит пакет мер, связанный с расширенной ответственностью производителей, появятся деньги на финансирование всего комплекса переработки. Надеемся, что это произойдет с 2022 года», — рассказал гендиректор РЭО.

На совещании была затронута тема разницы нормативов на вывоз твердых коммунальных отходов для бизнеса.

По словам Дениса Буцаева, методика расчета нормативов в ближайшее время будет корректироваться в ходе утверждения федеральной схемы обращения с ТКО. В рамках нее для региональных операторов появится «вилка» максимального и минимального значения норматива. Также будет представлен калькулятор тарифов и нормативов на вывоз мусора, созданный на базе новой методики.

Борис Титов предложил проверить наиболее проблемные регионы, не дожидаясь утверждения новой схемы. Денис Буцаев подтвердил готовность к такому анализу и добавил, что РЭО может дать заключение по каждому региону в отдельности.