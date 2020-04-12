Более 37 тысяч россиян обратились за материальной помощью за границей

Более 37 тысяч россиян за рубежом попросили власти о денежной помощи, сообщили в МИД РФ. Средства получили уже более шести тысяч человек.

Об этом МИД написало в своем Facebook. Ведомство привело данные по состоянию на 08:00 12 апреля. На тот момент из Минкомсвязи к ним поступили данные о 37 382 гражданах, которые подали заявление на Едином портале госуслуг, чтобы получить материальную поддержку. Вместе с членами их семей, выплаты запросили 54 794 граждан.

В МИД РФ уточнили, что по 31 946 заявлениями выполнили сверку установочных данных с МВД и Минтрансом страны. По ним данные уже обработаны, еще 5436 заявлений находятся в обработке.

4058 заявлений признано соответствующими требованиям, по ним принято положительное решение о выплатах на 6088 человек, включая членов семей заявителей МИД России.

Ведомство отметило, что к ним часто поступают вопросы о том, почему выплаты не поступили. Из-за этого МИД решил еще раз объяснить порядок их получения и обратил внимание на самые частые ошибки, из-за которых заявки не проходят проверку.

Такое происходит, если человек:

— не указал номер электронного бронирования проездных документов, по которым должен был вернуться в Россию с 16 марта по 31 мая 2020 года;

— неправильно указал свои паспортные данные;

— ошибся в указании данных платежных карт;

— перечислил данные не одной платежной карты, а сразу нескольких;

— подал дублирующую друг друга заявку. Ведомство уточнило, что обращение должен оформлять один член семьи от имени всех других родственников, которые оказались в затруднительной ситуации за границей;

— указали данные документов с истекшим сроком действия.

В министерстве подчеркнули, что помощь будет оказана начиная с той даты, когда россиянин должен был вернуться в страну в соответствии с проездными документами, и до момента, когда он окажется на территории России.

«Таким образом, в заявлении следует указывать дату изначального электронного бронирования, в том числе если она была перенесена, так как отсчет для определения размера выплат начинается с нее», — заключили в ведомстве.

С 20 марта в Россию вернулись почти 20 тысяч граждан из разных стран. Однако в некоторых местах до сих пор остаются россияне, которые по той или иной причине не могут попасть домой. Ранее Минтранс рассказал об условиях их возвращения — те туристы, которые имеют на руках билет иностранной авиакомпании, должны заплатить от 200 до 400 евро. Те, кто должен был лететь в Россию отечественными авиакомпаниями, вернутся бесплатно.