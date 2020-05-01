Более 3,7 млн тестов на коронавирус провели в России

Российские медики провели уже более 3,7 миллиона исследований на выявление коронавируса. Врачи продолжают наблюдать за состоянием здоровья более 211 тысяч пациентов.

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 3,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 225,4 тысячи тестов на коронавирус», — сообщает стопкоронавирус.рф.

По данным на 1 мая, под постоянным наблюдением медиков остается 211 191 пациент. Всего за время пандемии врачи следили за здоровьем 749 482 человек, были осмотрены более 5,2 миллиона граждан.

«Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 489 обсерваторов на 40 873 места, из них развернуто 284 обсерватора на 28 245 мест, где размещен 11 501 человек», — отмечает Роспотребнадзор.

Согласно информации на 30 апреля, в России коронавирус подтвердился у 106 498 человек. Побороли болезнь и выписались из больниц 11 619 пациентов. Насчитывается 1073 случая летального исхода.