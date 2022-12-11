Общество 11 декабря 2022, 12:24 Более 360 млн рублей направят на поддержку многодетных семей России Кабмин выделил из резервов свыше 360 млн рублей на поддержку многодетных россиян РИА «Новости»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 362,5 миллиона рублей на выплаты малообеспеченным семьям, в которых воспитывают трех и более детей. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Выплаты семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, будут поучать каждый месяц. Дополнительное финансирование потребовалось после уточнения количества нуждающихся многодетных семей в регионах.

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Средства направят из резервного фонда правительства. Ежемесячное пособие приравняли к прожиточному минимуму на детей.

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Речь идет о сумме в пределах тысячи рублей — в зависимости от региона. На выплаты может рассчитывать каждая многодетная семья, где есть дети младше трех лет.

В начале декабря стало известно, что семьи с детьми до трех лет получат дополнительное пособие от государства. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.