11 декабря 2022, 12:24
Более 360 млн рублей направят на поддержку многодетных семей России
Кабмин выделил из резервов свыше 360 млн рублей на поддержку многодетных россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 362,5 миллиона рублей на выплаты малообеспеченным семьям, в которых воспитывают трех и более детей. Об этом сообщили на сайте кабмина.
Выплаты семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, будут поучать каждый месяц. Дополнительное финансирование потребовалось после уточнения количества нуждающихся многодетных семей в регионах.
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Средства направят из резервного фонда правительства. Ежемесячное пособие приравняли к прожиточному минимуму на детей.
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Речь идет о сумме в пределах тысячи рублей — в зависимости от региона. На выплаты может рассчитывать каждая многодетная семья, где есть дети младше трех лет.
В начале декабря стало известно, что семьи с детьми до трех лет получат дополнительное пособие от государства. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.
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