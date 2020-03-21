Более 36 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за подозрения на коронавирус

Коронавирус в России подтвердился у 253 человек. Под наблюдением врачей в больницах остаются более 36,5 тысячии пациентов. У них наличиеинфекциии только подозревают.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находились 82 439 человек, по состоянию на 20 марта 2020-го под контролем остаются 36 540 человек», — сообщил Роспотребнадзор.

Всех людей, которые приехали из стран с неблагоприятной ситуацией и обнаружили симптомы ОРВИ, изолировали. Они находятся в специальных боксах и проходят тесты на коронавирус.

По данным на 20 марта в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом. Всех, с кем контактировали инфицированные, обследуют медики. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, 21 марта удалось выписать восемь пациентов. Ранее было известно о 12 поправившихся от коронавируса.

В мире инфекция унесла жизни уже 11 тысяч человек, зараженных — более 277 тысяч.