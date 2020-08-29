Более 36 миллионов тестов на COVID-19 провели в России

Российские специалисты провели свыше 36 миллионов тестов на выявление коронавирируса. У более 210 тысяч человек подозревают СOVID-19, они находится под медицинским наблюдением. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«В РФ проведено более 36 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 210 662 человека», — сказано в сообщении ведомства. Его процитировало РИА «Новости».

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что за последние сутки сделаны 334 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.

По последним данным, в стране зафиксировано 980 405 случаев коронавируса. Побороть болезнь удалось 798 466 пациентам. Жертвами вируса стали 16 914 человек. Во второй раз COVID-19 заразился глава Тувы Шолбан Кара-оол. Он находится на лечении в Москве.

Несмотря на то, что коронавирус до сих пор не ушел из жизни россиян, начало учебного года решили не откладывать. Оно традиционно пройдет 1 сентября. Школы вводят дополнительные меры безопасности для снижения риска заражения. Уроки у классов решили начинать в разное время. То есть дети будут отдыхать на переменах не все вместе, а по очереди.