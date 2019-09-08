Более 350 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Подмосковье к 17:00

Выборы в советы депутатов муниципальных образований Подмосковья не сбавляют оборотов. Все больше граждан приходят на избирательные участки, чтобы поддержать кандидатов. К 17:00 явка составила уже 17,32%. Об этом свидетельствуют данные информационного центра Московской области.

По состоянию на 17:00 с выбором определились уже 353 511 жителей Подмосковья (17,32% избирателей). Свой голос можно отдать 8 сентября до 20:00. На территории Московской области работают 1495 избирательных участков.

В урну для голосования уже опустили свои бюллетени 22,77% жителей городского округа Бронницы, там участки посетили 3 429 человек. Не отстает и Власиха — 22,60% или 4 082 избирателя. В Волоколамском городском округе проголосовали 17,50% или 7 065 жителей, а в городском округе Восход — 22,56% (318 граждан при населении в 1 328 человек).

Жители Воскресенска продолжают увеличивать уровень явки, который уже составил 17,56% или 20 899 избирателей. В Дзержинском же значение снизилось и достигло 16,99% (6 046 человек). В Долгопрудном на выборы пришли 14,3% (10 273 избирателя), а в Дубне цифра составила 19,01% или 10 487 жителей.

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Приходить на избирательные участки продолжают и жители Жуковского, там 11,16% граждан отдали свой голос. В Звездном городке с выбором определились 22,82% людей.

В Ивантеевке зафиксировали 14,66%, в Кашире 22,77%, а в городском округе Королев на участки пришло 18,16% населения. В Котельниках — 17,13%, в Краснознаменске — 22,24% и 26,34% проголосовали в Лотошино.

Не обошли стороной избирательные участки из жители Луховиц, где явка составила 28,03%. В Мытищах проголосовали 13,94% граждан, а в Орехово-Зуевском городском округе — 19,28%. В Протвине определились с выбором — 19,76%, в Пушкинском городском округе — 14,86%, в Пущине — 23,75% проголосовавших.

В Раменском городском округе — 14,05%. В Реутове пришли 16,60% избирателей, в Сергиево-Посадском городском округе отдали свои голоса 17,75% граждан. В Шатуре — 20,47%, в Щелково — 20,42%.

В Красноармейске и Наро-Фоминском городском округе, Ступино и Электрогорске проходят дополнительные выборы. Там явка составила 21,15%, 16,41%, 26,17%, 17,12% соответственно.

Жители Подмосковья голосуют 8 сентября в рамках единого дня голосования. В этот день в Подмосковье выбирают депутатов муниципальных образований региона.