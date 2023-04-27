Общество 27 апреля 2023, 16:28 Более 350 литров алкоголя изъяли из нелегального оборота в Приморском крае

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В Приморском крае правоохранители вместе с работниками минпромторга изъяли из незаконного оборота более 350 литров алкогольной продукции. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com со ссылкой на правительство региона.

Алкоголь крепостью от 6% до 38% в основном продавали в пластиковых бутылках и канистрах. В некоторых барах напитки разливались под видом слабоалкогольных коктейлей.

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Противоправную деятельность пресекли в местах отдыха на улицах Пограничной и Алеутской.