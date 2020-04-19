Более 3,5 тысячи новых случаев коронавируса выявили в Москве за последние сутки

Также выявлено 709 случаев в Подмосковье и 129 в Нижегородской области. Новые случаи инфекции найдены всего в 78 регионах.

Также за это время зафиксировано 48 летальных исходов, общее количество достигло 361. Число выздоровевших 234 — всего 3291 пациент. Заболевших в стране на данный момент 42853 человека.

Врачи продолжают активно проводить тесты на инфекцию. Сейчас под наблюдением медиков находятся более 132 тысяч человек. Всего за время пандемии медики осмотрели более пяти миллионов людей. Из них 563 человека были с признаками инфекционных заболеваний. Людей с симптомами ОРВИ, вернувшихся из-за границы, отправляют в больницы. Всего было выявлено 41 719 таких граждан.

Также стало известно, что правительство Москвы решило ввести выплаты донорам крови с антителами на COVID-19. За каждые 150 миллилитров плазмы предполагается оплата 1250 рублей, за 600 миллилитров — 5 тысяч рублей.