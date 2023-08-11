11 августа 2023, 17:09
Более 35 тысяч консультаций провели в Москве для участников реновации
Гаман: участников программы реновации проконсультировали более 35 тысяч раз в 2023 году
Специалисты проконсультировали москвичей, переселяющихся по программе реновации, более 35 тысяч раз за шесть месяцев 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Для жителей, уже приступивших к переселению, на первых этажах новостроек открыли центры информирования. В них москвичи смогли получить бесплатные консультации по интересующим их вопросам и помощь в оформлении необходимых документов.
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Москвичам, у которых переселение еще не началось, сотрудники департамента оказывали личную поддержку в территориальных отделах. Также для их удобства разработали памятки под названиями «Электронный помощник до переселения» и «Электронные помощники при переезде в новую квартиру».
Кроме того, сотрудники департамента проводили видеоконсультации в виртуальной приемной и разработали суперсервис под названием «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Он позволил горожанам бесплатно заказать грузчиков и транспортное средство для перевозки вещей в новую квартиру.
До конца сентября по программе реновации в Москве переедут более 12 тысяч человек.
Благоустройство
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