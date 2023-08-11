Общество 11 августа 2023, 17:09 Более 35 тысяч консультаций провели в Москве для участников реновации Гаман: участников программы реновации проконсультировали более 35 тысяч раз в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты проконсультировали москвичей, переселяющихся по программе реновации, более 35 тысяч раз за шесть месяцев 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Для жителей, уже приступивших к переселению, на первых этажах новостроек открыли центры информирования. В них москвичи смогли получить бесплатные консультации по интересующим их вопросам и помощь в оформлении необходимых документов.

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Москвичам, у которых переселение еще не началось, сотрудники департамента оказывали личную поддержку в территориальных отделах. Также для их удобства разработали памятки под названиями «Электронный помощник до переселения» и «Электронные помощники при переезде в новую квартиру».

Кроме того, сотрудники департамента проводили видеоконсультации в виртуальной приемной и разработали суперсервис под названием «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Он позволил горожанам бесплатно заказать грузчиков и транспортное средство для перевозки вещей в новую квартиру.

До конца сентября по программе реновации в Москве переедут более 12 тысяч человек.