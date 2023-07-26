Общество 26 июля 2023, 20:51 Более 35 российских деревень закрыли на карантин Власти Вологодской области закрыли 36 деревень на карантин из-за вспышки птичьего гриппа РИА «Новости»

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Более 30 деревень в Вологодской области попали под карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщил первый замглавы администрации Череповецкого района Антон Акулинин, передало издание Lenta.ru.

«Под карантин попали все населенные пункты, оказавшиеся в радиусе 10 километров от очага заражения. Это 36 деревень. В районе действуют три контрольно-пропускных пункта», — пояснил он.

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Он также добавил, что во время карантина в закрытых населенных пунктах нельзя выгуливать домашнюю птицу на улице, а также хозяевам рекомендуют вакцинировать ее и тщательно следить за состоянием.

Очагом заражения накануне признали местную Малечкинскую птицефабрику. Ее сразу закрыли и приступили к уничтожению поголовья. Всего специалисты ликвидируют 493 тысячи птиц.

По словам Акулинина, вопрос об изъятии птицы, которую разводят местные жители, пока не решен.