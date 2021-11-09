Более 35% россиян заявили, что боятся говорить о своих музыкальных предпочтениях

Исследование сервиса «Яндекс Музыка» показало, что 36% россиян стесняются рассказывать знакомым о своих музыкальных предпочтениях. По словам опрошенных, они переживают за несоответствие музыки их имиджу. Об этом написала «Газета.ru».

Больше всего за свою репутацию волнуется взрослое население — их доля в списках переживающих за музыкальный вкус составляет 43%.

Более 60% респондентов, поучаствовавших в опросе о «тайных слабостях» в музыке, заявили, что вкусов не стоит стыдиться, а такого понятия как «несоответствие имиджу» вообще не должно существовать. При этом 43% опрошенных отметили, что «постыдной» любовь к некоторым музыкальным жанрам и исполнителям становится из-за убеждений, что в обществе не принято слушать такую музыку.

Данное исследование было приурочено к запуску плейлистов сервиса «Хочу и слушаю», составленных на основе тайных слабостей известных музыкантов.